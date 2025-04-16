Фон дер Ляйен: Трамп изменил Запад, Европа укрепляет экономические связи

Урсула фон дер Ляйен заявила, что с приходом Трампа Запад изменился. В интервью Zeit она подчеркнула важность усиления торговых связей Европы с другими странами и призвала к готовности к новому мировому порядку, сохраняя трансатлантическое партнёрство.
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