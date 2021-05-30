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Почему «Белавиа» не намерена восстанавливать авиасообщение с Крымом?

Почему «Белавиа» не намерена восстанавливать авиасообщение с Крымом?

Белорусская компания «Белавиа» отказалась летать в Крым и пока не намерена восстанавливать авиасообщение.

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Влад Владимиров
При таком подходе Белоруссии к сотрудничеству с Россией и сама РФ так же не должна идти на поддержание повсюду интересов таких амбициозных белорусов... Если у кого то принципы превыше разума, то помощь там пока излишняя... Когда у них появятся извилины в мозгах и они не будут выглядеть ,как гнусы...(((
Серж Южанин

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