Почему «Белавиа» не намерена восстанавливать авиасообщение с Крымом?

Пятый каналПолитикаПочему «Белавиа» не намерена восстанавливать авиасообщение с Крымом?Белорусская компания «Белавиа» отказалась летать в Крым и пока не намерена восстанавливать авиасообщение.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировПри таком подходе Белоруссии к сотрудничеству с Россией и сама РФ так же не должна идти на поддержание повсюду интересов таких амбициозных белорусов... Если у кого то принципы превыше разума, то помощь там пока излишняя... Когда у них появятся извилины в мозгах и они не будут выглядеть ,как гнусы...(((Серж ЮжанинКомментировать
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