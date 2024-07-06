«Роналду едет отдыхать». Мостовой — о вылете сборной Португалии с Евро-2024

Александр Мостовой высказался о вылете сборной Португалии с Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Сельты» и ряда других клубов Александр Мостовой поделился мыслями о вылете сборной Португалии с Евро-2024, отдельно высказавшись о Криштиану Роналду.