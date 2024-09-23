"Мы уже в состоянии Третьей мировой - тихой ее фазы": Писатель Сергей Лукьяненко предсказал, каким будет мир после СВО

Сергей Лукьяненко: "Мир живет уже в состоянии Третьей мировой - тихой ее фазы" Каким будет мир после СВО и возможна ли Третья мировая? Об этом в студии радио «Комсомольская правда» рассказал самый известный российский писатель-фантаст 21 века, автор культового «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко.
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