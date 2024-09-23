БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Когда,наконец с этими кровавыми папуасами будут отвечать те,с помощью кого они заезжают в Россию?Когда наконец власть...У таджика лишивше...
  • Александр Пятнистый
    того Гиёсджонзода мало посадить на колУ таджика лишивше...
  • Воробей
    Я не могу согласиться, что целью этого убийства было похищение автомобиля, по крайней мере в тот момент. Труп не выбр...У таджика лишивше...

"Мы уже в состоянии Третьей мировой - тихой ее фазы": Писатель Сергей Лукьяненко предсказал, каким будет мир после СВО

"Мы уже в состоянии Третьей мировой - тихой ее фазы": Писатель Сергей Лукьяненко предсказал, каким будет мир после СВО

Сергей Лукьяненко: "Мир живет уже в состоянии Третьей мировой - тихой ее фазы" Каким будет мир после СВО и возможна ли Третья мировая? Об этом в студии радио «Комсомольская правда» рассказал самый известный российский писатель-фантаст 21 века, автор культового «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх