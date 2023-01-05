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Араухо о 4:3 с «Интерсити»: «Это магия Кубка. «Барса» должна извлечь уроки из того, что случилось»

Рональд Араухо поделился мнением об игре с «Интерсити». «Барселона» в дополнительное время обыграла в гостях клуб 3-й лиги (4:3) в 1/16 финала Кубка Испании.

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