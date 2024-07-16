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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опелка после первого матча с ноября 2023-го: «Я был не уверен, что вообще сыграю в этом году»

Опелка после первого матча с ноября 2023-го: «Я был не уверен, что вообще сыграю в этом году»

  Американец провел первый матч на уровне ATP с августа 2022-го. В первом круге в Ньюпорте он победил Констана Лестьенна – 6:1, 2:6, 7:6(2).

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