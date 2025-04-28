На дне вблизи Аляски нашли странный золотой шар

Ученые нашли у берегов Аляски золотой шар, есть несколько версий его происхождения.Экспедиция на американском исследовательском судне Okeanos Explorer подарила ученым необычную находку у побережья Аляски.
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