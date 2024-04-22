ЕС намерен включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ

Александр Свитайло

Нормально, они хотят узаконить свою жизнь исключительно на дорогущем пиндосовском газе) Какие-то бестолковые, сами убирают конкуренцию и по уши влезают в зависимость от Америки) Я так понимаю, это америкосы им такую идею подсказали?Нам то сильно беспокоиться нечего, это не ситуация с природным газом, который к трубопроводам привязан, газовозы со сжиженным газом с руками оторвут для развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, а вот цена на СПГ из-за таких действий только вырастет)))