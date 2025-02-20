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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Сказочный калейдоскоп.

Сказочный калейдоскоп.

Страна сказок - самая удивительная и прекрасная из всех на свете. Только здесь можно увидеть быстронесущийся под облаками ковер-самолет или встретить в лесу говорящего человеческим голосом серого волка, или случайно набрести на ветхую избушку Бабы-яги.

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