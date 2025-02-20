Сказочный калейдоскоп.

Страна сказок - самая удивительная и прекрасная из всех на свете. Только здесь можно увидеть быстронесущийся под облаками ковер-самолет или встретить в лесу говорящего человеческим голосом серого волка, или случайно набрести на ветхую избушку Бабы-яги.