Сказочный калейдоскоп.

Страна сказок - самая удивительная и прекрасная из всех на свете. Только здесь можно увидеть быстронесущийся под облаками ковер-самолет или встретить в лесу говорящего человеческим голосом серого волка, или случайно набрести на ветхую избушку Бабы-яги.
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