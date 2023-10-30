Апти Алаудинов «АХМАТ» обращение к дагестанцам

КузнецовВВ

то есть глава Дагестана вот так запросто заявляет что иностранные спецслужбы свободно работают на территории РФ и никто им не мешает? никому не кажется что он дискредитирует ФСБ и другие российские спецслужбы? почему прокуратура не начинает проверку его заявлений?