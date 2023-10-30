Апти Алаудинов «АХМАТ» обращение к дагестанцам

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Комментарии
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Сергей
умеют работать однако....
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2 д.
КузнецовВВ
то есть глава Дагестана вот так запросто заявляет что иностранные спецслужбы свободно работают на территории РФ и никто им не мешает? никому не кажется что он дискредитирует ФСБ и другие российские спецслужбы? почему прокуратура не начинает проверку его заявлений?
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2 д.
Александр Козловский
👍
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1 д.

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