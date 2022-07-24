ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 июля 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать пятое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1171 = "Все переживаемые и грядущие бедствия и космические катаклизмы имеют в основании причину - унижение женщины" = Главное, перестать мыслить мыслеформами разделения, а мыслить мыслеформами Единения и Слияния = Духовный Путь не следует искать во внешней Жизни, он — внутри человека, в его чувствах, мыслях, словах и делах = Жизнь непредсказуема, в ней всякое может произойти, даже самое невероятное - то, что и представить себе не можешь = Жить так, как вы хотите - это не эгоизм.