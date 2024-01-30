Сергей Кравцов вручил псковской семье Петровых благодарственное письмо за вклад в развитие системы образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Псковскую область. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он встретился с представителями педагогической династии – Сергеем и Анастасией Петровыми.
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