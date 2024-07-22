В Минфине улучшат управление долгами на региональном уровне

Минфин будет совершенствовать управление доходами и задолженностью в том числе на региональном уровне, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.
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