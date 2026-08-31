⚡️ВС РФ в порту «Южный» поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ Также нанесен удар по логистическому центру в селе Нерубайское, который использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых в порт «Одесса», сообщили в Минобороны России.