Военное обозрение

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Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов

Пресса Японии: Важные объекты страны плохо защищены от ракетных ударов

Как пишет японская газета Nikkei, значительная доля военных объектов и объектов инфраструктуры Японии имеют недостаточную защиту от возможных ракетных ударов противника.

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