Минобороны РФ: удары «Геранями» по логистическим центрам и инфраструктуре под Одессой

Вооружённые силы России нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая почта», двум украинским сухогрузам и портовой инфраструктуре в районе Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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