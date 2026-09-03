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Регионы России

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Минобороны РФ: удары «Геранями» по логистическим центрам и инфраструктуре под Одессой

Минобороны РФ: удары «Геранями» по логистическим центрам и инфраструктуре под Одессой

Вооружённые силы России нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая почта», двум украинским сухогрузам и портовой инфраструктуре в районе Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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