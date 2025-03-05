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Калужские новости

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Калугу снова ждут массовые отключения электричества

Калугу снова ждут массовые отключения электричества

Вновь, как и накануне, в Калуге 5 марта отключат электричество в жилых зданиях на ряде улиц, сообщает Единая дежурно-диспетчерская службаВновь, как и накануне, в Калуге 5 марта отключат электричество в жилых зданиях на ряде улиц.

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