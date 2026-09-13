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Царьград

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Independent: в Ливии изъяли 100 000 таблеток экстази с Каддафи

Independent: в Ливии изъяли 100 000 таблеток экстази с Каддафи

В Ливии изъята партия таблеток экстази в форме головы Каддафи. Из Европы морским путём было доставлено около 100 000 таблеток; задержаны подозреваемые.

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