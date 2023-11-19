Кристиан Хорнер: Думаю, Ферстаппен поменял свое мнение о Гран При Лас-Вегаса

Кристиан Хорнер: Думаю, Ферстаппен поменял свое мнение о Гран При Лас-ВегасаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подвел итоги гоночного уик-энда Формулы 1 в Лас-Вегасе и похвалил организаторов.
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