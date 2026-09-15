В России начались продажи нового поколения Lexus ES 300h с гибридной установкой

В России начались продажи нового поколения седана Lexus ES 300h 2026 года выпуска. Автомобили доступны у нескольких крупных московских дилеров и поставляются из Китая по параллельному импорту, поскольку официальные поставки Lexus в Россию не осуществляются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым