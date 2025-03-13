Фавориты ЛЧ после 1/8 финала. У кого больше всех шансов?

Заметные скачки. После вылета «Ливерпуля», таких проходов «ПСЖ» с «Реалом» по пенальти и более спокойных других очень важно свериться: а кто теперь фаворит Лиги чемпионов? Обновление шансов в ЛЧ: кто поднялся? Главный предстартовый фаворит «Манчестер Сити» не дошел даже до 1/8 финала, первым претендентом стал «Ливерпуль» – и тоже вылет.