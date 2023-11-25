Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе в субботу, 25 ноября, прибыл с визитом в Киев.«Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Берсе в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.