Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе в субботу, 25 ноября, прибыл с визитом в Киев.«Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — написал Берсе в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии