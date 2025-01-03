Алжир собирается созвать заседание Совбеза ООН по продолжению работы БАПОР

REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo Алжир, в январе получивший председательство в Совете Безопасности ООН, намерен созвать заседание Совбеза для обсуждения возможности возобновления работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), приостановленную из-за запрета Израиля.
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