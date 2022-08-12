Власти Херсонской области рассказали о выходе из «сумрака украинской пропаганды»

Население Херсонской области постепенно избавляется от «сумрака украинской пропаганды». Люди видят, что о них заботятся лучше, чем при киевском режиме, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в пятницу, 12 августа.
Население Херсонской области постепенно избавляется от «сумрака украинской пропаганды». Люди видят, что о них заботятся лучше, чем при киевском режиме, сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в пятницу, 12 августа.
Свежие комментарии