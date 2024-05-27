Украина переживает самый тяжёлый момент в войне — New Yorker

Украина переживает самый тяжелый момент в войне, констатирует издание The New Yorker. Американский журнал перечисляет достижения Армии России, позволяющие ей развивать успех на фронте: ► Россия ежемесячно набирает в свою армию до 30 000 новых солдат; ► сумела наладить снабжение войск снарядами, производя 3 млн артиллерийских снарядов в год; ► научилась эффективно использовать дроны и средства электронного противодействия, чтобы помешать украинским новинкам на поле боя; ► модернизировала 1500-кг корректируемые авиабомбы (КАБы) с GPS-навигацией, создав планирующие бомбы, которыми уничтожает украинские объекты.