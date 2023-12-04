В Госдуме прорабатывают запрет на телефоны в школах с января 2024 года

Поправки в законопроект рассмотрят 4 декабря. Запрет на использования школьниками телефонов в учебных заведениях планируют ввести с начала 2024 года, следует из поправок в законопроект, подготовленных ко второму чтению в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии