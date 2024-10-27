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Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Шарль Леклер извинился за мат на пресс-конференции: «Не хочу присоединиться к Максу!»

Пилот «Феррари» случайно выбранился по ходу пресс-конференции после финиша Гран-при Мехико. Леклер рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся, в частности, о излишней поворачиваемости, и произнес слово «f##k».

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