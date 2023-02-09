Самое время: почему пластическую операцию лучше делать зимой

Пластическая операция — не самый щадящий, но эффективный способ преобразиться. Сейчас под силу специалистам исправить любые изъяны во внешности, однако ложиться под нож лучше зимой, чем весной и летом, считает пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.