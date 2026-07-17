Федор Емельяненко отказал Смолову в совместном фото

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов на YouTube-канале Адама Зубайраева рассказал, что известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отказался сделать с ним совместное фото во время их встречи в московских банях "Сандуны".
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