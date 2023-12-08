Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян наравне с вкладами

В России планируют начать страховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».
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