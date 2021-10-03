ЕС может на постоянной основе разместить военных на Украине

depositphotos Евросоюз может на постоянной основе разместить воинский контингент на Украине. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag, военные будут выполнять на Украине некую консультационную миссию.
depositphotos Евросоюз может на постоянной основе разместить воинский контингент на Украине. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag, военные будут выполнять на Украине некую консультационную миссию.
Свежие комментарии