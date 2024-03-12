Глава "Наполи" Де Лаурентис заплатит игрокам €10 млн за победу над "Барселоной"

Президент футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить своим игрокам €10 млн за победу над каталонской "Барселоной" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает La Gazzetta dello Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии