Медвежий угол

37 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Отвечу сразу на несколько претензий общей тематики «хватит уже про мятеж Пригожина, надоело». К величайшему сожалению, пишущие такое не очень сильны в истории, хорошенько подзабыли (или не знали) – Россию невозможно победить в открытой войне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх