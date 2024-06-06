Сийярто исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России

Венгрия дала понять, что не будет участником операций НАТО против РФ. Об этом 6 июня заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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