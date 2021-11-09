Высшее образование в России оказалось под внешним управлением

Сергей К

Есть польза и большой смысл в этой британской системе. Оценить научное значение очень трудно. Ну кто это способен сделать? Нужно иметь адекватные знания, образование. Если ты биолог, химик, физик, инженер, врач, и еще много кто - то признание тебя в мире как специалиста - через ссылки на твои публикации - дают более-менее адекватную оценку и рекомендацию. Это значит, что мировое научное сообщество признает тебя как специалиста. Система эта не идеальна. В каждой стране свои особенности. Скажем, ядерная энергетика только в некоторых странах существует. И ее успехи часто не афишируются в международных журналах. Или в микроэлектронике - часто передовые технологии прячут, не публикуют. И если идти по британской системе - и все публиковать - то надо быть идиотом. Но в целом эта британская система работает. Ибо университеты и ученые запросто сочиняют свои местечковые псевдонауки. Вы же помните, как акдемик Лысенко пшеницу воспитывал. И с какой-то частью этого бреда британская система позволяет прекрасно бороться. Академическую систему нашу бросает в крайности. То руководство деятели сочиняют свои местечковые системы - себе в угоду, и строят и развивают лженауки. (Деньги воруют?) То, наоборот, навязывается британская система как единственно правильная и вынуждают публиковать в международных журналах то, что лучше бы придержать для себя и своей страны - для успешной мировой конкуренции. Вот такие две крайние формы. Идиотизм не в британской системе, а в нашем шарахании в крайности. Что говорит о некомпетентности лиц, управляющих научными процессами. И еще дополню. А научные журналы наши замшелые. На них смотреть больно. Очень отсталые - по оформлению, объему печатных статей, и т.д. Понятно, что ученый при возможности предпочтет журнал международный. И качественне. И быстрее. Ну и международные журналы читают, обсуждают. А какой смысл печататься в журналах, которые никто не читает? Потрудиться и похоронить статью?