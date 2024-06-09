Сильный пожар уничтожил центр Москвы В Москве около 11 часов вечера 9 июня 1737 года вспыхнул один из самых крупных за всю историю 18 века городских пожаров, который охватил весь центр города и Кремль.
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Сильный пожар уничтожил центр Москвы В Москве около 11 часов вечера 9 июня 1737 года вспыхнул один из самых крупных за всю историю 18 века городских пожаров, который охватил весь центр города и Кремль.
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