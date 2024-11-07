Действующий под позывным «Кирей» офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что военные активно сражаются с боевиками ВС киевского режима неподалёку от населённого пункта Курахово.
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