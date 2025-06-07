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Температура на Земле повышается из-за деятельности человека, сказал Вильфанд

Температура на Земле повышается из-за деятельности человека, сказал Вильфанд

Температура на всей планете повысилась из-за деятельности человека. Этот фактор повлиял на погодные условия сильнее, чем сама природа, например, Эль-Ниньо, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

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