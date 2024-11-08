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Противник предпринял попытку контратаки на Угледарском направлении, ударив со стороны Великой Новосёлки на Шахтёрское

Противник предпринял попытку контратаки на Угледарском направлении, ударив со стороны Великой Новосёлки на Шахтёрское

Подразделения группировки «Восток» на Угледарском (Южно-Кураховском) направлении продолжают движение к реке Волчья с целью замкнуть кольцо вокруг Курахово.

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