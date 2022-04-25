Новосибирский губернатор рассказал, какие ограничения будут действовать в регионе после майских праздников

Дополнительных коронавирусных ограничений после майских праздников в Новосибирской области вводить не планируется, однако посетителей медучреждений могут обязать носить маски.
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