Новосибирский губернатор рассказал, какие ограничения будут действовать в регионе после майских праздников

Новосибирский губернатор рассказал, какие ограничения будут действовать в регионе после майских праздников

Дополнительных коронавирусных ограничений после майских праздников в Новосибирской области вводить не планируется, однако посетителей медучреждений могут обязать носить маски.

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