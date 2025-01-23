Генсек НАТО Рютте: цена проигрыша Украины исчисляется триллионами долларов

Проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов. Об этом 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
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