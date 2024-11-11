Краснодарцы! Внимание! В городе временно не работает парковка у больницы № 2

С 6 утра 12 ноября до 22 вечера 15 ноября парковка в районе больницы №2 будет недоступна. Закрытие связано с выполнением асфальтовых работ в рамках строительства подземного перехода на улице Красных Партизан.
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