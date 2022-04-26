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СКР возбудил дело в отношении замкомбрига ВСУ из-за артобстрелов Донецка

СКР возбудил дело в отношении замкомбрига ВСУ из-за артобстрелов Донецка

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за артобстрелов ВСУ столицы ДНР. По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "(Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов".

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