СКР возбудил дело в отношении замкомбрига ВСУ из-за артобстрелов Донецка

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за артобстрелов ВСУ столицы ДНР. По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "(Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов".
Российские следователи возбудили уголовное дело из-за артобстрелов ВСУ столицы ДНР. По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "(Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов".
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