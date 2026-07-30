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Царьград

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Учёные нашли в Хиросиме неизвестный материал, возникший при ядерном ударе

Учёные нашли в Хиросиме неизвестный материал, возникший при ядерном ударе

В песке Хиросимы нашли уникальный материал из огненного шара.Международная группа исследователей под руководством Луки Бинди из Университета Флоренции обнаружила в остатках Хиросимы искусственный сплав, сформировавшийся в первые секунды ядерного взрыва.

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