Учёные нашли в Хиросиме неизвестный материал, возникший при ядерном ударе

В песке Хиросимы нашли уникальный материал из огненного шара.Международная группа исследователей под руководством Луки Бинди из Университета Флоренции обнаружила в остатках Хиросимы искусственный сплав, сформировавшийся в первые секунды ядерного взрыва.
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