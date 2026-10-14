Бастрыкин просит судить экс-судью за взятки на 100 тысяч

Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на уголовное преследование бывшего судьи Староминского районного суда Краснодарского края Александра Довбни, которого следствие подозревает в получении двух взяток за вынесение решений по гражданским делам.