Бастрыкин просит судить экс-судью за взятки на 100 тысяч

Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на уголовное преследование бывшего судьи Староминского районного суда Краснодарского края Александра Довбни, которого следствие подозревает в получении двух взяток за вынесение решений по гражданским делам.
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