Российско-индийское учение "Индра-2026" пройдет 16-17 октября в Японском море, включив в себя практические стрельбы и операции по отражению атак.
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