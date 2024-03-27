Политолог оценил поддержку банками клиентов на приграничных территориях

Среди принятых мер – списание задолженности по кредитам погибшим и пострадавшим, членам их семей, реструктуризация, кредитные каникулы, дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки Трагические события последнего времени – теракт в «Крокус Сити Холле» и обстрелы приграничных территорий – продемонстрировали единение российского общества и готовность прийти на помощь пострадавшим.
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