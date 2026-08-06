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Царьград

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Российское посольство в Словакии подтвердило интерес к гражданству РФ

Российское посольство в Словакии подтвердило интерес к гражданству РФ

Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, интересуются его восстановлением. Российское посольство подтвердило регулярно поступающие обращения и пояснило порядок подачи документов для получения нового паспорта.

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