Российское посольство в Словакии подтвердило интерес к гражданству РФ

Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, интересуются его восстановлением. Российское посольство подтвердило регулярно поступающие обращения и пояснило порядок подачи документов для получения нового паспорта.
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