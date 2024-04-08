Во Владивостоке историческая подводная лодка С-56 предстала в новом свете

Прожекторы заменили на мемориальной подводной лодке С-56 на Корабельной Набережной во Владивостоке. Светодиодные светильники зеленого цвета сами включаются с наступлением сумерек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
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