Во Владивостоке историческая подводная лодка С-56 предстала в новом свете

Прожекторы заменили на мемориальной подводной лодке С-56 на Корабельной Набережной во Владивостоке. Светодиодные светильники зеленого цвета сами включаются с наступлением сумерек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.