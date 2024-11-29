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Экс-голкипер «ПСЖ» Мутье о ротации Сафонова и Доннаруммы: «В команде должны быть основной вратарь и резервный – иначе там будет два плохих вратаря. Матвей не Дасаев»

В матче против «Баварии» в Лиге чемпионов (0:1) место в воротах парижской команды занял Матвей Сафонов.

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